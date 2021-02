Napoli: De Luca, presto cantierabili opere recupero conservatorio San Pietro a Majella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A marzo il nuovo programma del Napoli Teatro Festival, abbiamo finanziato mostre e iniziative importanti nel campo della cultura. A Salerno nell’ambito della pinacoteca provinciale c’è una bellissima mostra “A Sud del Barocco”. Parte un’altra bella mostra a Capodimonte. Abbiamo avuto ieri una riunione per stringere sul progetto esecutivo per il recupero di San Pietro a Majella. Per questo conservatorio storico e beni straordinari che conserva abbiamo stanziato già da tempo risorse importante. Ci auguriamo di poter cantiere in queste opere". Lo ha detto in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)