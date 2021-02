Campania: De Luca, far ripartire economia legata alle cerimonie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo impegnati nel florovivaismo, per portare a termine investimenti a Torre Annunziata: Draghi ha detto che dobbiamo semplificare, Torre Annunziata dovrà essere esempio di sburocratizzazione. Credo che raggiungeremo un accordo perché possa avere rilancio economia legata a matrimoni e cerimonie, ovviamente in condizioni di sicurezza". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)