© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvato progetto esecutivo per nuovo poliambulatori a via Minghetti a Benevento, sarà all’avanguardia nel campo ecologico all'insegna della ecosostenibilità". Lo ha affermato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)