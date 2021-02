Covid: Gallo (M5s), si intervenga con zone nei Comuni e non nelle Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il numero dei contagi in un'unica regione è molto diverso da comune a comune. Anziché prevedere la possibilità di un blocco totale, così come pare si stia pensando dopo i numeri del monitoraggio Iss, bisognerebbe intervenire in maniera più puntuale sulle zone rosse e arancioni nei comuni, così facendo si isolano i focolai. Certo che l'obiettivo resta uscire dalla pandemia ma è pur vero che la campagna di vaccinazione sarà lunga, per cui dobbiamo costruire un modello per convivere con la pandemia da subito". Lo ha dichiarato in una nota Luigi Gallo deputato del M5s. (Ren)