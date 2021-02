Governo: Draghi, chiediamo incontro a governo, buon lavoro a ministro Carfagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoreremo con grande intensità in attesa dell’insediamento del governo. Al primo appuntamento chiederemo un incontro come Regioni meridionali. Ci auguriamo di essere supportati nella battaglia per le risorse anche dal nuovo ministro del Mezzogiorno Mara Carfagna a cui auguro buon lavoro e ci auguriamo di poter non subire una logica di investimenti che anche per la composizione del governo ci pare molto orientata verso realtà del Centro Nord del Paese". Lo ha detto in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)