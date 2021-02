Recovery Plan: De Luca, Nord comprenda che investimenti al Sud torneranno a suo vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo che il Recovery Plan debbano essere occasione per consolidare unità nazionale non per fare guerre di religione, per fare più Italia. L?unità nazionale si consolida valorizzando locomotive del Nord e recuperando gap del Sud. Agli amici del Nord bisogna dire che gli investimenti che arriveranno al Sud e che dovranno arrivare ritornano al Nord, il 70 percento delle forniture verranno dal Settentrione. Tutti abbiamo interesse ad avere programma di rilancio dell’Italia attento e lucido per capire che superare il divario tra Nord e Sud è nell’interesse del sistema Paese". Lo ha detto in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)