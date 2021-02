Covid: De Luca, lavoriamo nell'incertezza, su vaccini è difficile programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi noi siamo in attesa di quello che decidono le case produttrici. Abbiamo avuto meno della metà dei vaccini che erano stati programmati. Questo ci espone a grave pericolo dell’emergere di nuove varianti anche non coperte dai vaccini. Questo sarebbe un problema drammatico. Per questo i tempi di somministrazione del vaccino sono decisivi. In attesa di Johnson e Johnson che è monodose, mentre vi parlo i nostri direttori sanitari non sanno quanti vaccini arriveranno a marzo. Quale programmazione possiamo fare in queste condizioni?". Lo ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)