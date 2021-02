Cultura: Intesa Sanpaolo main sponsor del progetto "Dante in Duomo" a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, Milano sarà protagonista con un programma unico nel suo genere, con il proprio simbolo nel mondo: il Duomo. “Dante in Duomo”, questo è il titolo del programma: dal 7 aprile al 15 luglio 2021, in Cattedrale, nei pressi dell’Altare maggiore, si terrà “100 Canti in 100 Giorni”, la lettura integrale della Divina Commedia. Stando al relativo comunicato stampa, sotto la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory, con la collaborazione dei musicisti del Teatro alla Scala e degli allievi del Piccolo Teatro di Milano, ogni giorno andrà dunque in scena la lettura di un canto dantesco. A volere questo progetto l’Arciprete del Duomo di Milano Gianantonio Borgonovo, con la collaborazione della Veneranda Fabbrica e della Biblioteca Ambrosiana che offrirà al pubblico nello stesso periodo parte del suo ricco patrimonio dantesco. "Già i nostri padri della Veneranda Fabbrica, nel 1418, organizzarono una Lectura Dantis per raccogliere fondi destinati alla costruzione della nascente cattedrale: oggi, grazie a Massimiliano Finazzer Flory, proponiamo una lettura integrale della Commedia per raccogliere la bellezza della parola di Dante che è viva nella nostra cultura da oltre sette secoli, tanto quanto il Duomo vive in essa da 634 anni", ha commentato Borgonovo. L'iniziativa, prosegue la nota, è stata possibile grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo in qualità di main sponsor e retelit, che si inserisce nell’ampio impegno culturale e artistico. (Com)