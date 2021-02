Napoli: domani tamponi ad autisti degli scuola bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, sabato 20 febbraio, presso il centro giovanile Na.gio.ja in viale Adriano a Napoli parte l'iniziativa di prevenzione e screening dedicata ai 148 autisti con licenza del trasposto scolastico della città. Dalle 10 alle 13 di domani la Federazione medici di base effettuerà i tamponi gratuiti anche grazie all'apertura straordinaria del centro giovanile Na.gio.ja che offrirà anche con il supporto degli operatori del centro. I medici potranno effettuare i tamponi al piano terra della struttura in un ambiente dedicato e controllato utilizzando per gli autisti un percorso alternativo in uscita così da evitare assembramenti. L'iniziativa è promossa dagli Assessorati alla Salute, Francesca Menna, al Patrimonio, Alessandra Clemente e dal delegato al trasporto pubblico non di linea Ciro Langella. (Ren)