Napoli: Mastella, Bassolino autorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stato Bassolino è il migliore in campo. A meno che altri partiti maturino candidature forti, sento quella di Manfredi". Lo ha dichiarato il sindaco di Benevento Clemente Mastella intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Mastella non ha dubbi sullo scenario di Napoli e delle comunali: "Con Bassolino in campo si va al ballottaggio, la mia idea è semplice: il metodo che ha fatto vincere De Luca deve essere applicato per le comunali e sarei in questa coalizione nonostante la stima per Antonio. A Benevento però il M5s mi fa la guerra, ma solo quando gli conviene perché a Caivano eravamo insieme. Non si capisce questa idea della politica, se fai l'alleanza non puoi farla a Napoli in un modo e a Benevento in un altro. La Campania può essere motore di una coalizione anche a livello nazionale". E infine aggiunge: "In questa situazione si rende forte la candidatura prestigiosa di Maresca che rischia di essere in vantaggio. A Benevento farò la coalizione con le civiche, i socialisti e De Luca. Se il Pd vuole morire sul campo lo faccia, con Bassolino rischiano anche di non andare al ballottaggio". (Ren)