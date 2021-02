Napoli: Gallo (M5s), alleanza con Pd e Leu per ridisegnare volto città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Resto convinto ad oggi che l'alleanza con Pd e Leu per le prossime amministrative a Napoli sia la strada da perseguire secondo lo schema dell'alleanza per lo Sviluppo Sostenibile che ha lanciato Conte per perseguire l'esperienza di governo nazionale anche nelle principali città italiane". Lo dichiara in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo. "In ballo c'è la sfida di ridisegnare il volto delle città con i 209 miliardi di Next Generetion Eu e i 43 miliardi dei fondi europei della Coesione Sociale", conclude Gallo. (Ren)