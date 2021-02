Sardegna: Confartigianato, allarme per gli anziani, "attenzione ai truffatori che propongono la vaccinazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come spiega ancora la Montis, "abbiamo notizie signora ultranovantenne ha ricevuto una chiamata con la quale le veniva falsamente comunicato che una nipote era grave per il Coronavirus e di raccogliere tutto il denaro che aveva per le cure che erano molto costose. Ancora una volta si trattava di una truffa e la Polizia è riuscita appena in tempo a rintracciare il malfattore". L'Anap Confartigianato Sardegna commenta con favore la notizia che l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla sperimentazione degli anticorpi monoclonali per il trattamento del Covid. "Ma non è sufficiente, serve un'accelerata su tutta la linea - termina Paola Montis -. Occorrono finanziamenti per incrementare le ricerche e le sperimentazioni per le cure del Coronavirus in tutti i settori: non solo, quindi, anticorpi monoclonali, ma anche antivirali ad ampio spettro e altri farmaci, alcuni già in uso da decenni. Senza ulteriori rinvii e soprattutto senza ritardi dovuti alla inefficienza burocratica. In Italia le persone anziane muoiono con un indice tra i più elevati rispetto ad altri Paesi. I ritardi nell'acquisizione dei vaccini, nella programmazione e nella distribuzione degli stessi sono fonte di estrema preoccupazione". (Rsc)