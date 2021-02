Sardegna: Canu (Riformatori), Canadair in aeroporti di Cagliari ed Alghero per mitigare perdite di scali causate da Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dislocare i Canadair Cl 415, usualmente impiegati nelle campagne antincendio regionali, presso l'aeroporto di Cagliari Elmas (o, eventualmente, Decimomannu), e l'aeroporto di Alghero Fertilia per una maggiore efficacia d'intervento in vista della stagione estiva ma anche per mitigare le gravi perdite subite dalle società di gestione delle stesse infrastrutture aeroportuali a causa della pandemia Covid-19. La proposta arriva dalla consigliera regionale dei Riformatori, Sara Canu. "In questo contesto - sottolinea Canu - si coniugherebbero due importanti risultati: il primo di carattere operativo in quanto si ridurrebbero i tempi di intervento per la copertura dell'intera isola e il secondo di carattere economico finanziario in quanto si potrebbero". (segue) (Rsc)