Avellino: prelevava illegalmente denaro da conti procedure fallimentari, arrestato commercialista

- I finanzieri del Comando provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un commercialista ritenuto responsabile di peculato e truffa aggravata dall'abuso delle pubbliche funzioni, svolte nel ruolo di curatore nell'ambito di numerose procedure fallimentari pendenti presso i giudici avellinesi. Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo di beni dal valore di oltre 100.000 euro. Le indagini, coordinate dalla procura di Avellino, sono scattate nel luglio 2019 a seguito della segnalazione di un giudice fallimentare per presunte anomalie nei movimenti di prelievo dei conti correnti di una procedura fallimentare, nella quale l'indagato rivestiva il ruolo di curatore. L'episodio portò all'emissione di un primo provvedimento restrittivo e di un sequestro nei confronti dell'indagato, seguito dalla sua sostituzione nelle procedure fallimentari ed esecutive in quel momento pendenti presso il Tribunale di Avellino. Le successive indagini hanno consentito di delineare un contesto ripetuto nell'arco di oltre un decennio, con la ricostruzione di numerose operazioni di illeciti prelevamenti di fondi dai conti correnti delle procedure giudiziarie del commercialista. Sono state contestate anche ipotesi di creazione di falsi modelli F23. Secondo le ricostruzioni di chi ha condotto le indagini, sarebbero stati oltre 20 episodi di distrazione di somme appartenenti alle procedure fallimentari. Le indagini vedono coinvolti, per singoli episodi, anche altri due avvocati del Foro di Avellino e del Foro di Roma, nonché, in un caso, due funzionari del Comune di Mercogliano, cui è contestato, in concorso con il principale indagato, il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. (Ren)