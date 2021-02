Università: la Parthenope inaugura corso di formazione in “Digital human resource management”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Università Parthenope di Napoli inaugura il corso di formazione in “Digital human resource management”, un corso nato per rispondere alle esigenze che le nuove frontiere delle “tecnologie digitali e dello smartworking” impongono. Il corso si rivolge a studenti universitari, liberi professionisti, imprenditori e dirigenti d’azienda e si pone l’obiettivo di formare manager nella gestione delle risorse umane che abbiano competenze organizzative, digitali e di innovazione trasversali e conoscenze di strumenti e modalità di lavoro agile. Promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo campano e accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico, il corso si avvale di importanti collaborazioni con Aidp –Associazione italiana per la direzione del personale- Campania, la Fiddoc –Federazione italiana donne dottori commercialisti ed esperti contabili, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, la società BeInnovative2020 e Tor Vergata –Confapi Contaminaction Hub. Proprio grazie al sostegno del Ministero, sono state attivate 25 borse di studio (estendibili fino a 40) rivolte a studenti universitari - inoccupati o disoccupati - che risultino iscritti all’anno 2020/21. Per il finanziamento di ulteriori studenti non dipendentic’è la possibilità di erogare donazioni e riceverne in cambio un credito del 100 per cento del valore erogato. Il corso, essendo digital, consente per le aziende che dovessero iscrivere i propri partecipanti, di fruire dei crediti d’imposta di cui al piano “Transizione 4.0”. (segue) (Ren)