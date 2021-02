Scuola: Tar Campania accoglie ricorsi per riapertura a Marano e Villaricca (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Tar della Campania ha accolto i ricorsi presentati contro le ordinanze sindacali che prescrivevano lo stop alla didattica in presenza nelle scuole di Marano e Villaricca (Na) fino al 27 febbraio. La ratio dei due decreti è in linea con le precedenti decisioni assunte dai giudici del Tar: la situazione epidemiologica non giustifica la chiusura, in quanto i due Comuni del Napoletano non sarebbero soggetti a un significativo aumento dei contagi, tale da impattare in maniera significativa sull'incidenza della malattia da Covid-19 a livello regionale. A partire da lunedì, quindi, le scuole di ogni ordine e grado sul territorio di Marano e Villaricca potranno riaprire. (Ren)