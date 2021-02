Piemonte: Italvolt investe nel Canavese, prima Gigafactory nell’area ex Olivetti di Scarmagno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Compito della Regione deve essere quello di favorire iniziative private come quella di Italvolt – conclude Tronzano – così come altri progetti che abbiamo realizzato con altre imprese. Ho apprezzato inoltre le parole pronunciate dal Ceo di Italvolt “Lars Carlstrom” secondo cui la scelta è stata determinata dalla combinazione tra la solida tradizione industriale piemontese unita al know how tecnologico specializzato nell’industria automobilistica. Sulla Gigafactory ora tocca a Italvolt dare corso al progetto industriale, che ha visto, in una logica di rete, il coinvolgimento di altre realtà piemontesi: dalla divisione Architettura di Pininfarina, che progetterà l’impianto industriale con una forte connotazione ambientale e sociale, alla Comau, che lavorerà su Ricerca e Sviluppo. Le istituzioni saranno naturalmente vicine e seguiranno passo passo lo sviluppo del progetto, lavorando con il Ministero dello Sviluppo Economico per creare le condizioni necessarie per la realizzazione di questa grande opportunità”. (Rpi)