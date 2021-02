Napoli: de Magistris, dopo tanta fatica ecco risultati a Parco della Marinella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho fatto un sopralluogo sul cantiere del nuovo parco urbano della Marinella in via Vespucci. Dopo tanta fatica, finalmente si vedono i primi risultati. L'area è di circa 30mila mq e si estende dal bastione del Carmine, l'ex caserma di Cavalleria fino al Mercato Ittico ed il porto di Napoli. Il suo viale principale formerà un cannocchiale prospettico di circa 200 metri, immerso nel verde, che inquadra da un lato la collina di San Martino e Castel Sant'Elmo e dal lato opposto la struttura dell'ex Mercato Ittico (opera di Luigi Cosenza) con il Vesuvio. Attualmente sono in corso le opere di bonifica, di sagomatura del parco, di realizzazione delle nuove delimitazioni esterne ed a breve avrà inizio la costruzione delle strutture ristoro e di servizio. Prossimamente si partirà con la piantumazione delle essenze arboree previste in progetto. Ricordo che il parco della Marinella è stato voluto fortemente dalla nostra amministrazione e nonostante i molti ostacoli, non abbiamo mai mollato". Lo ha scritto stamani su Facebook il sindaco Luigi de Magistris al termine di un sopralluogo effettuato stamattina al Parco della Marinella. (Ren)