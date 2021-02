Piemonte: Consiglio regionale, due odg per schierarsi al fianco degli operatori della montagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito Daniele Valle (Pd), pur definendo molto grave dover chiudere con poche ore di anticipo, ha affermato che “i tempi e i modi vengono decisi dal virus”. È intervenuto anche Raffaele Gallo per dichiarare il voto favorevole del Pd sull’odg 490 e la presenza per il 489. Secondo Marco Grimaldi (Luv) il ministro Speranza, che deve tutelare la salute prima di tutto, “ha agito negli unici tempi possibili. Siamo di fronte a un danno economico immenso e alla necessità di sostegno economico del settore”. Anche Sarah Disabato e Ivano Martinetti (M5s), favorevoli all’odg 490 e garantendo la presenza durante la votazione del 489, hanno chiesto “di sanare i danni causati dalla chiusura improvvisa. Siamo vicini a questo e agli altri settori colpiti dalle chiusure. Ma visto che il ministro sta cercando di garantire la salute non bisogna soffiare sul fuoco del malcontento”. Andrea Cane (Lega) ha chiesto “se i tempi della comunicazione della chiusura da parte del ministro fossero gli unici possibili e se, in questo modo, non si rischia di aggravare la già difficile situazione della montagna, mentre gli operatori economici si sentono presi in giro da queste modalità”. Anche Paolo Ruzzola si è unito agli interventi dei colleghi per la difesa e la tutela della montagna condividendo le richieste degli odg 489 e 490. Favorevole all’ordine del giorno 490 (garantendo la presenza per il 489) Francesca Frediani per il gruppo M4o, che - al di là del merito del provvedimento - ritiene “totalmente sbagliata la metodologia adottata per decidere”. (Rpi)