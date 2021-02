Covid: Icardi, cresce trend contagi tra bimbi 6-10 anni, Piemonte pronto a istituire mini zone rosse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Domenico Rossi (Pd) “vediamo che le altre regioni fanno molti più tamponi molecolari, mentre noi molti antigenici. Quelli di prima e seconda generazione non sono validi per la variante inglese”. Icardi ha risposto che “l’ultima gara della Regione Piemonte prevede appunto l’acquisto dei tamponi antigenici di terza generazione”. Sul tema delle varianti sono intervenuti anche Sarah Disabato (M5s) e Daniele Valle (Pd), mentre un apprezzamento per il lavoro svolto è arrivato da Alessandra Biletta (Fi). Secondo il presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco (Lega) è molto positivo che si pensi a una politica di zonizzazione settoriale di distretto e di area. “Ritengo auspicabile che una regione complessa come la nostra abbia risposte diverse a seconda delle situazioni locali che dovessero presentarsi”. (Rpi)