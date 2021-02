Piemonte: fusione Atl, il 22 febbraio primo tavolo di confronto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pensiamo che la Giunta regionale debba ascoltare con attenzione le obiezioni dei sindaci e valutare con la massima cautela le possibili conseguenze di questa operazione – ha dichiarato il consigliere Ivano Martinetti - Non si tratta solo di promuovere territori differenti, stiamo parlando di unire due enti con storie, finanze e disponibilità molto diverse. Restiamo in attesa di leggere il contenuto del protocollo d'intenti a cui ha fatto riferimento l'assessore Poggio per valutare, nel merito, i dettagli di questa fusione. La riteniamo, comunque, un'operazione molto rischiosa che potrebbe lasciare scontenti entrambi i territori e non rispondere, in maniera efficace, alle esigenze del comparto turistico già duramente provato dalla pandemia. Auspichiamo inoltre che il dibattito, anziché in qualche riunione ristretta, prosegua nelle sedi istituzionali come il Consiglio regionale ed i Consigli comunali delle realtà interessate”. Durante il question time sono state discusse anche le interrogazioni di Angelo Dago (Lega) su Medico di base ambulatorio di Scopa (VC); di Diego Sarno (Pd) sugli sami aggiuntivi causa Covid per le idoneità sportive agonistiche; di Silvio Magliano (Moderati) sui tagli sulla scuola nel bilancio previsionale 2021; di Giorgio Bertola (Movimento 4 ottobre) su Insediamento del CORESA; di Francesco Graglia (Forza Italia) sulle tempistiche per il bando a sostegno dell'impiantistica sportiva; di Sean Sacco (M5S) su Prestazioni sanitarie Acqui Terme - presidio ospedaliero "Monsignor Giacomo Galliano"; di Maurizio Marello (Pd) sulla Casa della salute di Villanova d'Asti; di Marco Grimaldi (Luv) su screening oncologico e per la diagnosi precoce del tumore alla mammella per le donne. (Rpi)