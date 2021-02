Napoli: circolazione stradale, raffica di sanzioni al Vasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamani si è svolta una vasta operazione nella zona del Vasto con l'intervento del Reparto San Lorenzo e del Gitdella Polizia locale assieme agli ausiliari Anm. Sono stati elevati 455 verbali per infrazioni al Codice della Strada per la sosta, 5 verbali per mancanza copertura assicurativa, 10 verbali per mancanza documenti di circolazione ed effettuati 3 sequestri, di cui due autoveicoli ed un motociclo, oltre a 19 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico ed al controllo di 23 attività per l'osservanza al Dpcm Covid-19. L'annuncio in una nota del Comune. L'assessore Clemente ha spiegato: "Massimo impegno viene profuso nell'area del Vasto, frutto della sinergia dell'Assessorato alla Polizia Locale con i suoi abitanti e comitati, molto attivi per la vivibilità e legalità nella zona".(Ren)