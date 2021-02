Napoli: agenti minacciati a Barra, scoperte armi a casa degli aggressori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gil agenti dell'unità operativa San Giovanni della polizia locale di Napoli, nell'effettuare controlli ad un venditore ambulante di frutta e verdura che stazionava su via delle Repubbliche Marinare, hanno scoperto che questi, privo di qualsiasi titolo autorizzativo atto alla vendita, trasportava mercanzia su un furgone ricercato per furto e privo di assicurazione. L'annuncio in una nota del Comune. E' stata quindi immediatamente sequestrata la merce che era stata messa in vendita senza alcun titolo ed è stato disposto il rimessaggio del veicolo da sottoporre a sequestro con conseguente consegna al legittimo proprietario. Il fermato, un 45enne già noto alle forze dell'ordine sarebbe stato aiutato da figli e dalla moglie 43enne a opporre una forte resistenza, spargendo tra l'altro la frutta sulla pubblica via. Gli stessi si sarebbero resi protagonisti di frasi ingiuriose e volgari nei confronti degli agenti ed il tutto è stato ripreso dai telefonini degli stessi che hanno poi postato sui social il video con altre frasi offensive e minacce nei confronti degli agenti. (segue) (Ren)