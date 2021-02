Covid: Enac mette a disposizione della Usl Umbria 2 una palazzina dell'aeroporto di Foligno da utilizzare come centro vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ente nazionale per l’aviazione civile rende noto di aver messo a disposizione della Usl Umbria 2 una propria palazzina presso l’aeroporto di Foligno, scalo a gestione diretta Enac, affinché possa essere utilizzata come centro vaccinale anti Covid. La concessione - riferisce una nota - avrà una durata di sei mesi a partire dal primo marzo 2021 ed è frutto di una proficua collaborazione tra l’Enac e il Comune di Foligno. La viabilità nelle aree aeroportuali aperte al pubblico sarà disciplinata da un’apposita ordinanza dell'Enac e il Comune metterà a disposizione degli agenti della polizia municipale e dei volontari della protezione civile. Sarà cura delle autorità competenti fornire informazioni ai cittadini sulle modalità di prenotazione dei vaccini e sull’accesso al centro vaccinale. (Com)