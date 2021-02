Napoli: Peluso (Fd'I), siamo in campo da protagonisti e per vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per le elezioni comunali a Napoli siamo in campo da protagonisti e per vincere con il nostro progetto di sviluppo per la città, con la qualità della nostra classe dirigente e con il nostro candidato sindaco Sergio Rastrelli, per dare una svolta totale alla Capitale del Sud nel quadro di un'azione politica che punta sullo sviluppo del Mezzogiorno per la crescita dell'Italia". E' quanto ha affermato la Vice responsabile nazionale delle Politiche per il Mezzogiorno di FdI, Gabriella Peluso, intervenendo alla conferenza stampa per la presentazione delle linee guida del programma per Napoli del partito guidato da Giorgia Meloni. "Puntiamo sull'identità - ha sottolineato Peluso - sui valori, sulla legalità, sul lavoro, sui grandi progetti come Bagnoli, Napoli est e il Porto per dare un futuro alla nostra città e alla sua area metropolitana affinché diventi smart city e lanciamo una sfida al Governo Draghi affinché investa almeno la metà delle risorse del Recovery Fund nel Sud per realizzare infrastrutture e servizi, per sostenere la fiscalità di vantaggio e attrarre nuovi investimenti e nuove imprese per creare lavoro stabile e di qualità". "Il Recovery Plan - ha continuato Peluso - deve essere una grande occasione di sviluppo per tutto il Sud e per le città meridionali a cominciare da Napoli per la quale vanno impiegate ingenti risorse per realizzare un progetto di sviluppo esteso alla sua area metropolitana". (Ren)