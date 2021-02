Imprese: Cdp con comune di Gorizia per riqualificazione patrimonio storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti e il comune di Gorizia hanno firmato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio immobiliare di interesse storico della città: in accordo con il suo piano industriale 2019-2021, Cdp affiancherà il comune in tutte le fasi che porteranno alla realizzazione di diversi progetti infrastrutturali, dalla programmazione all’esecuzione, passando anche per la progettazione e l’affidamento dei lavori. Stando al relativo comunicato stampa, è prevista la ristrutturazione e l’adeguamento sismico di Palazzo Attems S. Croce, che oggi ospita la sede del Comune, e la riqualificazione dell’adiacente parco comunale, insieme alla messa in sicurezza e il ripristino dei locali del Centro sociale polivalente. “L’accordo ci permette di avere assistenza tecnico-amministrativa qualificata con un iter burocratico accelerato: ci aiuterà ad individuare bandi per reperire fondi per le opere”, ha commentato il sindaco Rodolfo Ziberna. “L’accordo testimonia l’impegno di Cdp per gli enti locali in veste di acceleratore nella realizzazione di opere pubbliche e volano dello sviluppo del territorio: il protocollo d’intesa siglato con il comune di Gorizia è per noi il primo sottoscritto nel Friuli Venezia Giulia, e auspichiamo di poter replicare questo modello di collaborazione anche con altri enti della Regione”, ha concluso Paolo Calcagnini, vice direttore generale e chief business officer di Cdp. (Com)