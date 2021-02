Sardegna: Coldiretti, torna blocco movimentazione bestiame per bluetongue, incubo per allevatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Provincia Nu-Og sono allevati il 45 per cento del patrimonio bovino da carne isolano e un terzo del patrimonio ovino con il coinvolgimento di migliaia di aziende e addetti al settore. "E' necessario evitare altri due anni di ulteriori sofferenze (il blocco si protrae per due anni) ad un comparto - è la richiesta di Coldiretti Nu-Og attraverso il presidente Leonardo Salis - che tra mille, difficoltà cerca di migliorarsi e crescere. Questo provvedimenti è un grosso freno che si traduce in un rallentamento delle movimentazioni e in un pesante aggravio dei costi (Pcr) oltre che di gestione dell'azienda che va a sommarsi ai 21 mesi di blocco precedente e alla grave crisi dovuta alla pandemia che ha determinato una forte contrazione dei consumi e delle vendite". Secondo Coldiretti Nu-Og "ancora una volta non si è considerato l'altissimo livello di controllo e monitoraggio presente nella nostra provincia, derivante sia da un'accurata sorveglianza sierologica con un congruo numero di sentinelle, che vengono sottoposte a verifiche con frequenza mensile dove non è stata riscontrata nessuna positività, che entomologica grazie all'ausilio di trappole catturanti posizionate per gli insetti vettori. E tanto meno sono state prese in considerazione come validi deterrenti sia le barriere naturali (montagne) che le altimetrie". (segue) (Rsc)