Abruzzo: Sospiri, prorogato al 31 agosto 2021 pagamento bollo 2017

- "E' ufficiale: il pagamento degli avvisi di accertamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2017 è prorogato al 31 agosto 2021. Una battaglia vinta dal Consiglio regionale e che risponde al criterio della logica: dopo un anno duro come non mai, con una paralisi pressoché totale della nostra economia, regionale e nazionale, era impensabile chiedere ai nostri cittadini di sopportare, in questo momento, anche tale esborso, che non viene cancellato, né condonato, ma semplicemente è rinviato a fine estate, quando tutti ci auguriamo che l'emergenza Covid-19, con tutte le sue nefaste conseguenze e ricadute economico-finanziarie, sia sulla strada della conclusione". Lo ha detto il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, ufficializzando l'approvazione della delibera di giunta che ha prorogato il termine di versamento del bollo auto 2017 al prossimo 31 agosto quale misura di sostegno ai contribuenti abruzzesi. "Ovviamente - ha continuato - il ringraziamento va al Governatore Marco Marsilio e alla giunta che hanno dimostrato la giusta sensibilità su tale criticità, peraltro perfettamente in linea con la maggioranza di governo". "Sul tema abbiamo registrato il giusto pressing del Consiglio regionale – ha sottolineato Sospiri -. La Tassa automobilistica è un'imposta dovuta, non c'è dubbio, ma è anche vero che il momento straordinariamente difficile che stiamo vivendo richiede provvedimenti altrettanto straordinari soprattutto per venire incontro e dare un sostegno concreto ai cittadini che stanno vivendo un'emergenza economica nell'emergenza sanitaria. Tutti sappiamo che sono migliaia le attività produttive ferme da quasi un anno, che significa posti di lavoro a rischio, migliaia di lavoratori, padri e madri di famiglia, in cassa integrazione, altri che hanno dovuto chiudere i battenti non riuscendo più a fronteggiare le spese". (Gru)