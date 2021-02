Campania: Nonno (Fd'I), chiesta convocazione IV Commissione trasporti per problematiche Ncc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho inviato ieri una richiesta formale al presidente della IV Commissione consiliare urbanistica e trasporti, ing. Luca Cascone, al fine di affrontare l'annosa questione delle aziende di noleggio con conducente che oramai da 12 mesi, da quando la pandemia da covid-19 è esplosa, vivono una condizione socio economica disperata. Chiederò in commissione di individuare le iniziative necessarie a rilanciare ed a dare respiro ad un settore attualmente in ginocchio". È quanto fa sapere in una nota il consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia Marco Nonno, a margine della richiesta di convocazione della IV Commissione consiliare. (Ren)