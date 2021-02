Ambiente: Frattini (Legambiente), crisi pandemica e climatica sono simili, serve azione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le crisi pandemica e climatica hanno le medesime caratteristiche: senza un’azione rapida e corale da parte della politica ci sarà un disastro economico e sanitario in entrambi i casi. Così il presidente di Legambiente Emilia-Romagna, Lorenzo Frattini, intervenuto oggi al convegno organizzato da Saipem e Agnes a Ravenna per presentare il progetto per il nuovo hub energetico nel Mare Adriatico. “Penso che ambiente, lavoro ed economia debbano muoversi insieme, e il nuovo ministero per la Transizione ecologica va in questa direzione: alcuni segmenti della nostra economia, come il turismo, avranno impatti fortemente negativi se non daremo attenzione a temi come il cambiamento climatico o la protezione delle coste”, ha spiegato, sottolineando la necessità di dare “massima apertura” a fonti energetiche rinnovabili come il fotovoltaico e l’eolico. (Ems)