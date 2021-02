Sardegna: Coldiretti, torna blocco movimentazione bestiame per bluetongue, incubo per allevatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo solo 8 mesi è nuovamente scattato il blocco per la movimentazione degli animali nel centro sud Sardegna (è escluso solo il Nord Sardegna: Sassarese e Gallura) per la "blue tongue". Lo denuncia Coldiretti Nuoro Ogliastra, evidenziando le gravi conseguenze economiche che graveranno ancora una volta sulle aziende zootecniche che avevano ottenuto lo sblocco a maggio 2020 dopo 21 mesi: per movimentare gli animali dai territorio soggetti a restrizione a causa della bluetongue li dovranno prima sottoporre all'esame Pcr, con un costo, a carico dell'allevatore, di 25,08 euro. "Apprendiamo con preoccupazione che a seguito della conferma da parte del Centro di referenza nazionale (Cnr) di Teramo della positività per il sierotipo Btv3 della bluetongue in alcune aziende ovine del Sud Sardegna nella fattispecie alcuni focolai negli agri di Serramanna, Santadi, Teulada e Sant'Anna Arresi - evidenzia Alessandro Serra, direttore di Coldiretti Nu-Og - l'assessorato alla Sanità, dopo la circoscrizione della 'zona infetta' in un raggio di 20 km dal focolaio, ha esteso la 'zona di sorveglianza' ad un raggio di 150 km comprendendo quindi tutto il sud Sardegna, la provincia di Oristano e quella di Nuoro compresa l'Ogliastra". (segue) (Rsc)