Energia: Bernabini (Agnes), progetto hub nell’Adriatico favorisce il rilancio di Ravenna

- La presentazione in data odierna di Agnes avviene in un momento molto importante per il nostro progetto: a fine gennaio abbiamo accettato il preventivo di connessione di Terna, impegnando la potenza necessaria sulla rete di trasmissione nazionale e presentato le istanze di autorizzazione unica e di concessione demaniale, sancendo così l'inizio ufficiale dell'iter di autorizzazione. Queste le parole di Alberto Bernabini – amministratore delegato e fondatore di Qint’x e Agnes – e Gian Luca Vaglio, head of commercial, strategic and legal development di Agnes, intervenuti oggi al convegno di presentazione del progetto per il nuovo hub energetico nel Mare Adriatico. “Questa è una tappa fondamentale di un percorso iniziato circa tre anni fa con lo studio di fattibilità di un progetto molto complesso, ma anche molto importante per il rilancio di Ravenna come capitale italiana dell’energia: negli ultimi 60 anni infatti Ravenna è stata leader per l'energia da fonti fossili e oggi ha la possibilità di avviare un nuovo periodo di leadership nel settore delle energie rinnovabili, sfruttando sempre le risorse presenti nel mare davanti alle sue coste ma ora anche per combattere il cambiamento climatico”, hanno spiegato, sottolineando la necessità di un appoggio da parte della politica per garantire tempistiche di realizzazione adeguate. L’importante partnership con Saipem, hanno continuato, rafforza “notevolmente le nostre capacità di analisi e progettazione per le prossime fasi di permitting e di sviluppo, con la missione di creare un nuovo hub sostenibile in cui eolico, solare ed idrogeno saranno integrati su scala commerciale". (Rin)