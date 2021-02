Piemonte: Italvolt investe nel Canavese, prima Gigafactory nell’area ex Olivetti di Scarmagno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italvolt investirà nel Canavese (Torino). Realizzerà nell’area ex Olivetti di Scarmagno la prima Gigafactory, un impianto dedicato alla produzione e allo stoccaggio di batterie a ioni di litio. Un’azienda, quando sarà a pieno regime, in grado di dare lavoro a 4000 persone, destinata a diventare nel tempo una struttura all’avanguardia in Europa. “Tra gli obiettivi principali, fin dal primo giorno del mio insediamento, c’era che il Piemonte tornasse ad essere attrattivo per le nuove imprese - commenta il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -, soprattutto nei settori storicamente strategici per la nostra regione, come l’auto e l’innovazione tecnologica ed energetica legata all’automotive. Iniziamo a raccogliere i primi frutti, andando anche a recuperare un’area abbandonata da decenni e che, invece, tornerà a essere fonte di ricchezza e posti di lavoro”. “L’ufficialità è di queste ore, ma il lavoro svolto fin dallo scorso mese di settembre – commenta l’assessore alle attività economiche e produttive Andrea Tronzano – ha dato i frutti sperati. E’ stata un’operazione di squadra che ha visto coinvolti gli Amministratori locali, i Corpi intermedi e naturalmente coloro che hanno scelto di investire in questa parte del Piemonte. Ci tengo a sottolineare che questo è il sistema Piemonte che può crescere e ha un futuro. Quello inclusivo e accogliente, in grado di diventare un vero e proprio sistema e che abbiamo visto realizzato anche su altri progetti come MTCC e la Città dell’Aerospazio. Senza questo tipo di approccio non si riescono a creare le condizioni ideali che abbiamo visto qui realizzate con l’operazione Italvolt”. Secondo quanto previsto dal piano industriale il centro sarà a regime nel 2024 ma la dichiarazione d’intenti fatta oggi è fondamentale – continua l’Assessore Tronzano – e, in questo senso, il probabile rilancio del Canavese, unitamente al sito di Scarmagno, sarebbero due successi fondamentali per il territorio e l’economia piemontese". (segue) (Rpi)