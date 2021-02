Napoli: visita istituzionale del prefetto al Comune di Ottaviano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattinata il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Ottaviano per una visita istituzionale. Il prefetto è stato accolto dal sindaco, Luca Capasso, con il quale ha affrontato le tematiche più rilevanti dell’area cittadina di riferimento, ricca di bellezze paesaggistiche ed architettoniche. Nel corso dell’incontro, spiega una nota della Prefettura, sono stati approfonditi in particolare i temi inerenti il recupero e la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, il potenziamento della videosorveglianza, le problematiche della Polizia locale e quelle economico finanziarie del Comune nonché, in generale, le condizioni della sicurezza della città. Il prefetto ha poi visitato il Castello Mediceo, monumento di alto valore storico e culturale, eretto intorno all'anno 1000 a difesa del borgo e posto a 282 metri sul livello del mare nella parte più alta dell’abitato. L’immobile, confiscato alla criminalità organizzata, è oggi sede dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio impegnato nello svolgimento di molteplici iniziative di diffusione culturale e di educazione ambientale per le giovani generazioni nonché di progetti per il controllo e il ripristino dell’ambiente forestale, il rimboschimento delle aree percorse dal fuoco e la riqualificazione della rete dei sentieri con il recupero dei quelli storici di risalita al vulcano. Successivamente il prefetto si è recato presso la locale stazione dei carabinieri, la compagnia della Guardia di finanza e la stazione dei carabinieri forestali, incontrando il personale impegnato quotidianamente nelle attività di controllo del territorio.(Ren)