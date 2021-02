Campania: uffici stampa, accordo tra Anci e Ordine giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anci Campania e Ordine regionale dei Giornalisti hanno siglato una Convenzione per la corretta applicazione della legge sugli uffici stampa pubblici. L'accordo è stato firmato da Carlo Marino, presidente regionale dell'Associazione dei Comuni e da Ottavio Lucarelli, presidente di Odg Campania. La Convenzione, che ha durata triennale e richiama la legge nazionale150 del 2000, definisce la composizione degli Uffici stampa nella pubblica amministrazione, i bandi di selezione e l'inquadramento contrattuale. La Convenzione comprende inoltre un articolo in cui Anci e Odg Campania si impegnano a promuovere attività per migliorare la formazione professionale dei componenti degli Uffici stampa. "La Campania - commentano i presidenti Marino e Lucarelli - è tra le prime regioni ad aver stipulato una Convenzione tra Anci e Ordine dei giornalisti. Un accordo importante per disciplinare un settore strategico nei rapporti che riguardano l'informazione tra pubblica amministrazione e cittadini". (Ren)