Energia: prende il via il progetto Agnes per hub delle rinnovabili nel Mare Adriatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Saipem ha da tempo avviato un percorso per consolidare il proprio ruolo sempre più protagonista nel settore delle energie rinnovabili, attraverso un modello di business orientato al processo di evoluzione energetica globale: la partnership con Qint’x per la realizzazione del progetto costituisce un ulteriore importante passo in questa direzione, con cui l’azienda vuole offrire il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei, mettendo a sistema anche le valide competenze della filiera italiana”, hanno spiegato, ribadendo come la società abbia costruito il suo vantaggio competitivo proprio sull’innovazione. L’appoggio dell’amministrazione comunale al progetto è stato ribadito anche dal sindaco De Pascale. Siamo la città dell’energia grazie agli oltre 60 anni d’esperienza abbiamo saputo far convivere cultura, ambiente, industria e turismo: è evidente come la green economy passi attraverso le aziende strutturate che con competenze, risorse ed eccellenze tecnologiche e ingegneristiche intervengono fattivamente nel processo di decarbonizzazione”, ha detto, parlando di “un’opportunità indiscutibile” per Ravenna. “Qui trovano concretezza progetti di innovazione come quelli presentati oggi, frutto delle esperienze e delle eccellenze di Qint’x e Saipem interlocutori affidabili: naturalmente i progetti definitivi dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale e andranno ovviamente valutati e rispettati al massimo tutti gli aspetti inerenti alla tutela del paesaggio o all’interferenza con turismo, pesca e traffici marittimi”, ha continuato sottolineando la necessità per la politica di “dare indirizzi e sposare filosofie”, concretizzando gli investimenti senza demotivare con iter burocratici troppo severi. (Rin)