Piemonte: Consiglio regionale, due odg per schierarsi al fianco degli operatori della montagna

- Con due ordini del giorno approvati, il Consiglio regionale del Piemonte si è schierato al fianco degli operatori della montagna danneggiati dalla mancata riapertura degli impianti da sci. L’odg 489,"Sostegno comparto sciistico", primo firmatario Paolo Bongiovanni (Fdi), impegna la Giunta regionale a richiedere al Governo, insieme alle altre Regioni, uno stanziamento straordinario per il comparto dei comprensori sciistici e per tutto l’indotto, pari ad almeno l'80% delle perdite subite nell'intera stagione invernale 2020\2021. Chiede inoltre di sostenere ogni azione legale promossa dagli imprenditori del settore danneggiati dall’ordinanza improvvisa del ministro Speranza che ha impedito, il 15 febbraio, la prevista riapertura degli impianti sciistici. Alberto Preioni (Lega) è, invece, il primo firmatario dell’ordine del giorno 490 "Sostegno ai comprensori sciistici" che impegna la Giunta a porre in essere tutte le azioni necessarie alla copertura dei danni subiti dalle imprese e dai lavoratori del comparto e a sostenere le richieste dei gestori degli impianti, al fine di ristorarli delle perdite subite. L’ordine del giorno 489 è stato modificato su richiesta dell’assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, per evitare un impegno diretto sul bilancio regionale, pur essendo la Giunta regionale favorevole ai due documenti presentati. Bongioanni ha definito “umiliante al di là dell’immenso danno economico” la situazione degli operatori del settore, mentre Preioni, ha parlato “dell’opportunità da parte dell’esecutivo di prevedere degli stanziamenti per anticipare il bonus montagna”. (segue) (Rpi)