Energia: prende il via il progetto Agnes per hub delle rinnovabili nel Mare Adriatico

- Prende il via il progetto Agnes per il nuovo hub energetico innovativo nel Mare Adriatico: al convegno organizzato oggi a Ravenna – con la partecipazione di Saipem – è stata presentata l’iniziativa per la creazione di un distretto marino integrato nel campo delle rinnovabili a largo della città romagnola. “La presentazione avviene in un momento molto importante, dopo che a gennaio abbiamo accettato il preventivo di concessione di Terna, impegnando la potenza necessaria sulla rete di trasmissione nazionale e presentato le istanze di autorizzazione unica e concessione demaniale”, hanno spiegato Alberto Bernabini – amministratore delegato e fondatore di Qint’x e Agnes – e Gian Luca Vaglio – head of commercial, strategic and legal development di Agnes – durante la conferenza stampa di apertura, a cui hanno preso parte anche il presidente di Roca (Ravenna Offshore Contractors Association) Franco Nanni, il presidente della delegazione ravennate di Confindustria Romagna Tomaso Tarozzi, il presidente di Legambiente Emilia-Romagna Lorenzo Frattini, Matteo Anzalone, renewable engineer della divisione Xsight di Saipem, Francesco Balestrino, renewable and green technologies product manager della divisione Xsight di Saipem, e il sindaco di Ravenna Michele De Pascale. (segue) (Rin)