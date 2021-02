Energia: prende il via il progetto Agnes per hub delle rinnovabili nel Mare Adriatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa è una tappa fondamentale di un percorso iniziato circa tre anni fa con lo studio di fattibilità di un progetto molto complesso, ma anche molto importante per il rilancio di Ravenna come capitale italiana dell’energia: negli ultimi 60 anni infatti Ravenna è stata leader per l'energia da fonti fossili e oggi ha la possibilità di avviare un nuovo periodo di leadership nel settore delle energie rinnovabili, sfruttando sempre le risorse presenti nel mare davanti alle sue coste ma ora anche per combattere il cambiamento climatico”, hanno spiegato Bernabini e Vaglio, sottolineando la necessità di un appoggio da parte della politica per garantire tempistiche di realizzazione adeguate. L’importante partnership con Saipem, hanno continuato, rafforza “notevolmente le nostre capacità di analisi e progettazione per le prossime fasi di permitting e di sviluppo, con la missione di creare un nuovo hub sostenibile in cui eolico, solare ed idrogeno saranno integrati su scala commerciale". Il progetto, hanno spiegato, Balestrino e Anzalone, è “il primo hub energetico al mondo in cui idrogeno e fotovoltaico sono realizzati su scala commerciale, oltre ad essere uno dei progetti di eolico offshore più grandi nel Mediterraneo: attraverso la nostra divisione Xsight, stiamo studiando analoghi progetti anche in Sicilia e in Sardegna che prevedono l’utilizzo della nostra tecnologia basata su fondazioni galleggianti per le turbine eoliche, oggetto anche di un recente accordo di collaborazione tra Saipem e il Cnr”. (segue) (Rin)