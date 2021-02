Napoli: Laboccetta (Polo Sud), chi sottovaluta Bassolino compie un errore da matita blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considero, allo stato, Antonio Bassolino il candidato più forte a Napoli. È la mia foto ad oggi. Se dovesse arrivare al ballottaggio, cosa estremamente probabile, sarà una battaglia durissima. Uno scontro all'ultimo voto". Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli. "Dieci anni fa - prosegue il presidente di Polo Sud - dissi a Claudio Velardi, che all'epoca curava la comunicazione di Gianni Lettieri, che non bisognava assolutamente sottovalutare Luigi De Magistris. In molti se ne uscirono con un sorrisetto di circostanza... L'ex sindaco di Napoli ha preparato da anni, scientificamente, il suo ritorno in campo. E la sua non è soltanto una legittima rivalsa dopo le 19 assoluzioni. Chi pensa che Bassolino non abbia chance per vincere, evidentemente, conosce poco i napoletani e vive la città attraverso i palazzi",conclude Laboccetta (Ren)