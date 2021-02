Milleproroghe: Pezzopane-Morgoni (Pd), necessario approvare emendamenti su zone terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con la conclusione della crisi ha ripreso l’esame del provvedimento Milleproroghe in commissione Bilancio. Abbiamo presentato e segnalato emendamenti importanti per le aree colpite dal sisma del centro Italia. Questi emendamenti sono proroghe di provvedimenti utilissimi per la cui approvazione già siamo stati protagonisti". Lo dichiarano i deputati del Pd, Stefania Pezzopane responsabile nazionale dipartimento Pd terremoti e ricostruzione, e Mario Morgoni, deputato marchigiano impegnato per la ricostruzione. "Purtroppo - continuano - il prolungarsi delle operazioni di ricostruzione ci costringe a chiedere altre proroghe. Ci auguriamo che questa nuova maggioranza di governo si faccia carico di queste nostre proposte: proroga delle esenzioni per le utenze relative agli immobili inagibili; proroga del credito d’imposta per le imprese; proroga della impignorabilità delle risorse provenienti dal fondo ricostruzione; proroga del fondo imprese degli interventi sud esteso alle aree terremotate; proroga dell’esenzione Isee e Irpef e proroga dei mutui dei comuni. Sono tutte proroghe importanti precedentemente approvate che sostengono le aree terremotate e i cittadini che stanno vivendo la doppia emergenza. Ora - concludono gli esponenti Pd - dobbiamo completare l’architettura di queste proroghe, alcune sono state già approvate in legge di Bilancio. Dal novembre 2019 con il decreto sisma e poi, con le norme di semplificazione, i nuovi fondi per la ricostruzione pubblica, le norme per la stabilizzazione, il cambio di governance con il nuovo commissario Legnini, con il Parlamento e il governo abbiamo dato una grande sterzata. Attendiamo che vengano approvate anche queste ultime norme con una certa urgenza”.(Com)