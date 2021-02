Piemonte: fusione Atl, il 22 febbraio primo tavolo di confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue, in Regione Piemonte, l'elaborazione del piano di riordino e razionalizzazione delle Atl elaborato dalla Giunta Cirio, un’operazione che dovrà essere portata a compimento entro il 30 maggio 2021. In programma il 22 febbraio un primo tavolo di confronto sulla fusione delle Atl del sud Piemonte tra Regione, sindaci e Atl per redigere il testo del protocollo di intenti volto alla promozione integrata e coordinata delle specificità dei territori e del prodotto turistico locale. A sollevare, nell’ambito dei question time, il tema della riorganizzazione delle Atl Piemontesi, l’interrogazione del consigliere cinque stelle Ivano Martinetti che ha chiesto all’assessore al Turismo Vittoria Poggio maggiori informazioni rispetto ai tempi e alle modalità con cui la Giunta intende attuare la fusione tra le aziende turistiche locali di Alba, Bra, Asti e Alessandria. “Da tempo la Giunta ha Intrapreso un percorso di ascolto e condivisione con i territori interessati dalla fusione delle Atl, proprio per concertare eventuali aggregazioni nel rispetto delle singole identità dei territori, in un’ottica di quadrante e non di prodotti turistici – ha precisato l’assessore Poggio - Il contesto pandemico ha fortemente compromesso il settore turistico, per questo, abbiamo deciso di avviare anche un’interlocuzione con lo Stato centrale per evidenziare la condizione di sofferenza delle Atl e individuare modalità di intervento tempestive che permettano, per un periodo di almeno due anni, il superamento dei vincoli attualmente previsti dalla legge Madia. Sottoscriveremo un protocollo di intenti tra le parti volto alla promozione integrata e coordinata delle specificità dei territori e del prodotto turistico locale, allo stesso tempo i soci dell'Atl di Alessandria, Alexala, attueranno politiche di riorganizzazione e di efficientamento della struttura per migliorare operatività e posizionamento turistico del territorio alessandrino nel periodo post covid”. (segue) (Rpi)