Covid: incontro Gelmini-Bonaccini al ministero Affari regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha incontrato oggi pomeriggio in via della Stamperia a Roma, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. L’appuntamento fa seguito ad un primo giro di consultazioni effettuato dal ministro con i presidenti di Regione ed ha avuto al centro gli sviluppi dell’azione di contrasto al Covid e le misure da prendere con urgenza per alleviare le gravi difficoltà di molte categorie economiche. Nel corso della riunione è emersa piena sintonia sull’esigenza di introdurre elementi di rafforzamento delle modalità con le quali verranno presi e comunicati i provvedimenti sulla pandemia, e di favorire un ampio coinvolgimento delle Regioni nell’elaborazione del Recovery plan. Una sintonia che era già emersa nel corso della riunione che si è tenuta lunedì scorso presso la Protezione civile nazionale con il Comitato tecnico scientifico (Cts) e che riguarda anche la necessità di arrivare rapidamente alla emanazione del nuovo decreto relativo alle misure di ristoro per le attività più colpite dalle restrizioni. (Rin)