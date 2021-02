Piemonte: ospedale Valle Belbo, 14 milioni dalla Regione all'Asl di Asti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Illustrando la delibera, Icardi ha ripercorso la vicenda dell’Ospedale di Nizza Monferrato, il cui cantiere è abbandonato da alcuni anni. “Con questo finanziamento – ha sottolineato – verranno realizzati i tre piani previsti nel progetto originario e, anziché Ospedale di comunità sarà Ospedale purisede dell’Ospedale di Asti, per meglio rispondere alle esigenze del territorio in cui sorge. A questo proposito, si prevede anche la realizzazione di una pista di atterraggio per gli elicotteri”. “Un piano – ha aggiunto - sarà dedicato ai servizi di medicina previsto di reparti di diagnostica, radiologia e analisi e gli altri due piani alla medicina di comunità”. (Rpi)