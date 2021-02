Covid: lunedì apre centro vaccini Difesa a Cecchignola, a pieno regime fino a 2.500 dosi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sino 2.500 vaccini anti Covid-19 al giorno in una struttura che sarà aperta prima al personale militare e poi a tutta la cittadinanza: sarà questo, da lunedì prossimo, il servizio che verrà offerto al presidio vaccinale della Difesa presso la città militare della Cecchignola, a Roma. Come illustrato dal tenente generale Antonio Battistini, comandante di sanità dell’Esercito, questa mattina il centro è stato visitato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, proprio in vista dell’apertura prevista lunedì 22 febbraio. In precedenza, spiega Battistini, questo “era un sito inizialmente dedicato alla scuola guida e qui abbiamo ubicato, nella prima fase dell’emergenza pandemica, un centro per i tamponi” mentre ora si sta realizzando “il centro vaccinale che partirà operativamente da lunedì della prossima settimana”. (segue) (Res)