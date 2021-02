Covid: lunedì apre centro vaccini Difesa a Cecchignola, a pieno regime fino a 2.500 dosi al giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area adibita al presidio “può ospitare un numero rilevante di macchine, circa 300 autoveicoli”, ha aggiunto Battistini, secondo cui “ci sarà una struttura dove si effettuerà l’accettazione amministrativa per acquisire tutti i dati delle persone – una delle criticità della campagna vaccinale più grande alla storia d’Italia –, cui seguirà un settore dedicato all’anamnesi delle persone e poi divise in due aree: una struttura idonea a vaccinare persone con mobilità ridotta o portatori di patologie particolari; e un’altra con altre postazioni per persone che possono accedere senza limitazioni. Entrambe le strutture sono dotate di un’area d’emergenza in caso di eventuali criticità cliniche che dovessero manifestarsi a seguito delle somministrazioni del vaccino, e sono presenti due ambulanze e un collegamento stretto con l’ospedale Sant’Eugenio”. (segue) (Res)