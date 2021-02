Pa: Viminale, selezione di buone pratiche in quattro Regioni del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'iniziativa dall'Ispettorato generale di amministrazione (Iga) del ministero dell'Interno per valorizzare l'azione amministrativa sul territorio nelle quattro regioni Obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) selezionando le migliori esperienze. Un lavoro - si legge sul sito del Viminale - portato avanti grazie alla preziosa attività di valutazione ed istruttoria svolta dalle 25 prefetture presenti nelle Regioni interessate dal progetto. Si tratta di "buone pratiche" che, per modalità di attuazione, esempio di organizzazione e soluzioni proposte, possono essere replicate in altri contesti o costituire suggerimenti per elaborare nuove iniziative e migliorare i servizi al cittadino. Il tavolo Iga, presieduto dal prefetto Liliana Baccari, nel 2020 ne ha selezionate 11: 9 in Puglia e 2 in Campania. Vari i temi dei progetti in Puglia che hanno ottenuto la "certificazione": recupero, riabilitazione e reinserimento di giovani contro le dipendenze da abuso di alcol e sostanze stupefacenti; potenziamento dei livelli formativi del personale operante nelle amministrazioni; diffusione della cultura della sicurezza alla guida; sostegno alle fragilità sociali; sviluppo di politiche di sicurezza e inclusione nell’ambito dell’immigrazione stagionale. (segue) (Rin)