Energia: sindaco Ravenna, green passa da aziende che intervengono nel processo di decarbonizzazione

- Come amministrazione comunale ci siamo immediatamente schierati a favore del progetto Agnes: siamo un punto di riferimento internazionale nell’ambito delle energie sostenibili, per tecnologie e know-how. Così il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, intervenuto oggi al convegno organizzato da Saipem e Agnes a Ravenna per presentare il progetto per il nuovo hub energetico nel Mare Adriatico “Siamo la città dell’energia grazie agli oltre 60 anni d’esperienza abbiamo saputo far convivere cultura, ambiente, industria e turismo: è evidente come la green economy passi attraverso le aziende strutturate che con competenze, risorse ed eccellenze tecnologiche e ingegneristiche intervengono fattivamente nel processo di decarbonizzazione”, ha detto, parlando di “un’opportunità indiscutibile” per Ravenna. “Qui trovano concretezza progetti di innovazione come quelli presentati oggi, frutto delle esperienze e delle eccellenze di Qint’x e Saipem interlocutori affidabili: naturalmente i progetti definitivi dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale e andranno ovviamente valutati e rispettati al massimo tutti gli aspetti inerenti alla tutela del paesaggio o all’interferenza con turismo, pesca e traffici marittimi”, ha continuato sottolineando la necessità per la politica di “dare indirizzi e sposare filosofie”, concretizzando gli investimenti senza demotivare con iter burocratici troppo severi. (Rin)