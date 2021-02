Napoli: rapina e sequestro di persona, 4 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare, emesso dal gip del tribunale di Napoli, nei confronti di 4 persone ritenute responsabili, in concorso tra loro, di rapina aggravata, sequestro di persona e tentate rapine aggravate. L’attività investigativa è stata avviata a seguito di una rapina con contestuale sequestro di persona, a partire da quest'episodio documentare l’operatività di un gruppo di persone, operante a Napoli e provincia, dedite alla commissione di rapine in danno di autotrasportatori, operante in Napoli e provincia. In particolare, l'11 novembre scorso, un autotrasportatore è stato sequestrato nel capoluogo campano e poi liberato a Sant'Anastasia, in quell'occasione sarebbe stato sottratto un carico di pneumatici del valore economico stimato in circa 30 mila euro. In altre due occasioni il gruppo criminale fallì il colpo. Il primo a Casoria il 30 dicembre, ai danni del titolare di una tabaccheria che, a bordo di un’auto, trasportava tabacchi per un valore di 10mila euro, e il secondo un autotrasportatore di calzature, che trasportava un carico da 200mila euro. (Ren)