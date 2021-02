Napoli: lite per viabilità, in 7 picchiano 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Barano d'Ischia 7 giovani, tra i 21 e i 36 anni, sono stati denunciati e sanzionati dai carabinieri per aver picchiato un 22enne durante una lite per motivi di viabilità. Dovranno rispondere di lesioni personali aggravate e danneggiamento. Alle 22 di ieri sera i 7 hanno sorpassato con una manovra azzardata il veicolo del 22enne. Quando hanno incrociato nuovamente il giovane, che ha chiesto di rispettare un'andatura più cauta, i 7 sono scesi dall'auto e lo hanno preso a calci e pugni, sfasciando anche la sua autovettura. Alcuni amici della vittima hanno allertato i militari che, intervenuti in pochi minuti, hanno bloccato e identificato gli aggressori. Uno di essi dovrà rispondere anche di porto abusivo di armi poiché nella sua auto è stato rinvenuto un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri. Il 22enne è stato ricoverato presso l'ospedale di Lacco Ameno e rimane tuttora in osservazione. (Ren)